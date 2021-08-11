Сергей Собянин рассказал о восстановлении уникальных фресок в Сретенском монастыре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Уникальные фрески начала XVIII века восстановят в Сретенском монастыре, на это выделено более 35 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 11 августа.

— Москва — современный, динамичный город. Очень важно при создании нового бережно относиться к нашему историческому наследию. В своей работе мы уделяем этому большое внимание, — рассказал глава города.

Сретенский монастырь является одним из значимых объектов для столицы. В рамках работ по его восстановлению там отреставрируют уникальные фрески костромских мастеров от 1707 года, добавил Собянин.

Монастырь построили в 1679 году, а с 1925-го его закрыли и превратили в общежитие офицеров. В результате такой эксплуатации фрески сильно пострадали, что потребовало провести реставрацию фасада в 1958-1962 годах.

К 1990 году были восстановлены позолоченные узорные кованые кресты, но состояние фресок, по словам мэра, оставалось плачевным. Всего правительство Москвы выделило более 35 миллионов рублей на реставрацию фресок монастыря.

11 августа Собянин также выделил миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Средства направят медицинским организациям и научным коллективам, которые занимаются созданием высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний.

Также деньги получат компании, внедряющие инновационные технологии в здравоохранение Москвы. Финансирование позволит укрепить научно-исследовательский потенциал клиник города, а также повысит эффективность современной медицинской помощи.