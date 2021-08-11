Сергей Собянин выделил миллиард рублей на поддержку инноваций и разработок в медицине

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 августа.

— Правительство Москвы выделило из городского бюджета миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Средства направят медицинским организациям и научным коллективам, которые занимаются созданием высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний. Также деньги получат компании, внедряющие инновационные технологии в здравоохранение Москвы.

Финансирование позволит укрепить научно-исследовательский потенциал клиник города, а также повысит эффективность современной медицинской помощи, приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

10 августа Собянин утвердил проект обновления территории у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка. Проектом предусмотрено, что на указанной территории специалисты возведут три пешеходных перехода через пути Курско-Рижского диаметра.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется провести работы по реконструкции улично-дорожной сети, в том числе и участка Большой Бутовской улицы, а также построить новые улицы с организацией движения общественного транспорта вдоль западной стороны МЦД-2.

В рамках проекта будет создано несколько велосипедных дорожек шириной полтора метра. Рядом со станциями организуют дополнительные остановки общественного транспорта, велопарковки и парковочные зоны для машин.