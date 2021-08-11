Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин выделил миллиард рублей на поддержку инноваций и разработок в медицине

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин выделил миллиард рублей на поддержку инноваций и разработок в медицине
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 11 августа.

— Правительство Москвы выделило из городского бюджета миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Средства направят медицинским организациям и научным коллективам, которые занимаются созданием высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний. Также деньги получат компании, внедряющие инновационные технологии в здравоохранение Москвы.

Финансирование позволит укрепить научно-исследовательский потенциал клиник города, а также повысит эффективность современной медицинской помощи, приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

10 августа Собянин утвердил проект обновления территории у станций МЦД-2 Бутово и Щербинка. Проектом предусмотрено, что на указанной территории специалисты возведут три пешеходных перехода через пути Курско-Рижского диаметра.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется провести работы по реконструкции улично-дорожной сети, в том числе и участка Большой Бутовской улицы, а также построить новые улицы с организацией движения общественного транспорта вдоль западной стороны МЦД-2.

В рамках проекта будет создано несколько велосипедных дорожек шириной полтора метра. Рядом со станциями организуют дополнительные остановки общественного транспорта, велопарковки и парковочные зоны для машин.

Читайте также:
финансированиездравоохранениеСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Все мнения
О проекте