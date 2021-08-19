«Его зовут Космо»: Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон родила сына. Об этом сообщил ее супруг, комик и телеведущий Колин Жост.

— Да-да, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы любим его очень сильно, — написал Жост в Instagram.

Пара официально подтвердила информацию об отношениях в 2017 году, а свадьба у них состоялась спустя три года. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, а в браке с французским журналистом Роменом Дориаком у нее родилась дочь Роуз Дороти.

29 июля сообщалось, что Йоханссон подала в суд на компанию Disney. По информации СМИ, в соответствии с условиями соглашения актриса должна была получить часть выручки от продажи билетов на фильм «Черная вдова» в кинотеатрах.

Эксперты прогнозируют, что судебное дело может стать поворотным, так как может поменять современную ситуацию, где зрители предпочитают стриминговые платформы, вследствие чего большинство актеров несет убытки.