Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Его зовут Космо»: Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка

Иван Юминов

Общество
«Его зовут Космо»: Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка
кадр из фильма «Вики Кристина Барселона»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон родила сына. Об этом сообщил ее супруг, комик и телеведущий Колин Жост.

— Да-да, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы любим его очень сильно, — написал Жост в Instagram.

Пара официально подтвердила информацию об отношениях в 2017 году, а свадьба у них состоялась спустя три года. С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за актером Райаном Рейнольдсом, а в браке с французским журналистом Роменом Дориаком у нее родилась дочь Роуз Дороти.

29 июля сообщалось, что Йоханссон подала в суд на компанию Disney. По информации СМИ, в соответствии с условиями соглашения актриса должна была получить часть выручки от продажи билетов на фильм «Черная вдова» в кинотеатрах.

Эксперты прогнозируют, что судебное дело может стать поворотным, так как может поменять современную ситуацию, где зрители предпочитают стриминговые платформы, вследствие чего большинство актеров несет убытки.

Читайте также:
родыГолливудШоу-бизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте