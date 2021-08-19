Четыре человека погибли при ДТП с грузовиками в Новосибирской области

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В результате аварии с участием трех автомобилей в Новосибирской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном ГИБДД в четверг, 19 августа.

— В результате происшествия на месте аварии погибли четыре человека (мужчины), в том числе водитель легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 1433-м километре дороги Р-254. Водитель грузовика Scania не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry, после чего легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes.

На месте происшествия работают полицейские. Личности погибших устанавливаются, отмечает ТАСС.

17 августа сообщалось, что трехлетний ребенок пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы. Инцидент произошел около дома 102/46 на Профсоюзной улице.

Водитель автомобиля Opel сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с мамой. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб лба».