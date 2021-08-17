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Водитель легковушки сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель легковушки сбил трехлетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 102/46 Карта всех событий

Трехлетний ребенок пострадал в результате ДТП на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 17 августа, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел около дома 102/46 на Профсоюзной улице. Водитель автомобиля Opel сбил трехлетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе со своей мамой.

— С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб лба» ребенок госпитализирован в медучреждение, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

С начала текущего года произошло более 250 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей погибли и 280 получили телесные повреждения на дорогах Московской области.

В свою очередь в Москве зафиксировали восемь аварий с участием детей до 16 лет за неделю. Одной из наиболее распространенных причин таких ДТП является пересечение дороги по пешеходным переходам, не спешиваясь с велосипеда или самоката.

А 12 августа сотрудники столичной Госавтоинспекции зарегистрировали более 24 тысяч случаев неправильной перевозки детей.

В ГИБДД напомнили, что использование детских кресел и других удерживающих устройств обеспечивает безопасность детей в машине, а также снижает риск травмирования в случае ДТП.

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