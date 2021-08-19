Надземный переход построят рядом с улицей Ивана Франко в Москве

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Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Надземный переход через Московские центральные диаметры (МЦД-1) и северный дублер Кутузовского проспекта построят в районе улицы Ивана Франко. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Конструкцию возведут возле улиц Полоцкой и Гвардейской. Общая площадь перехода достигнет почти 800 квадратных метров.

Специалист уточнил, что переход, длина которого составит около 100 метров, будет окрашен в белый цвет. Кроме того, конструкция будет выполнена с высоким процентом остекления. Соответствующий проект согласовала Москомархитектура.

— Каждый из спусков оборудуют лифтом. Главное внимание в проекте уделяется не эстетике, а функциональности — переход через железную дорогу и проспект должен быть безопасным и быстрым. С этой задачей он точно справится, — отметил Сергей Кузнецов.

По его словам, на входных павильонах поставят витражи, а в пролете выполнят футуристический узор. Переход будет адаптирован для всех категорий граждан. Рядом с ним проведут работы по благоустройству, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщилось, что переход через Лермонтовский проспект в Москве построят за три года. Подрядчиком станет ООО «Проектный институт развития городской инфраструктуры». Он выполнит инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и построит сам переход, который расположится возле первого корпуса дома № 2 на Лермонтовском проспекте и соединит между собой улицы Привольную и Пронскую.