Переход через Лермонтовский проспект в Москве построят за три года

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Россия, Москва, Лермонтовский проспект Карта всех событий

Подрядчик, выигравший на торгах право строительства перехода через Лермонтовский проспект в районе Выхино-Жулебино в Москве, соорудит его за три года. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

— Мы завершили торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на проведение проектно-изыскательских работ и строительство пешеходного перехода через Лермонтовский проспект. В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контракт, работы планируем выполнить в течение трех лет, — рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, подрядчиком станет ООО «Проектный институт развития городской инфраструктуры». Он выполнит инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и построит сам переход, который расположится возле первого корпуса дома № 2 на Лермонтовском проспекте и соединит между собой улицы Привольную и Пронскую.

Сам переход будет не менее 50 метров длиной. В нем оборудуют лестницы, лифты и пандусы для маломобильных пассажиров, передает Интерфакс.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому десять пешеходных переходов построят у трех станций МЦД-2. Предполагается, что работы в рамках проекта помогут улучшить пешеходную доступность зоны вблизи станций диаметра.