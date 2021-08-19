Две пешеходные зоны обновят на юго-востоке Москвы в 2021 году

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Россия, Москва, улица Марьинский Парк, 1 Карта всех событий

На юго-востоке Москве в текущем году обновят две пешеходные зоны. Об этом рассказали в четверг, 19 августа, в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

В настоящее время специалисты КГХ завершают работы по комплексному благоустройству пешеходных зон в 11-ом и 12-ом микрорайонах Марьино.

Так, в 11-ом микрорайоне озеленят и благоустроят пять дворовых территорий, которые расположены на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская. На их территории появятся девять детских площадок, две спортивные площадки, зоны для отдыха, а также новые опоры освещения.

При этом в 12-ом микрорайоне уже завершили работы по озеленению территорий, специалисты привели пешеходные зоны в порядок.

— В 12-ом микрорайоне готов променад между улицами Белореченская и Верхние поля. Создали зоны отдыха с садовыми качелями и скамейками. Обустроили зону воркаута, детские площадки с горками, качелями и песочницей, — говорится в сообщении.

6 августа стало известно, что до конца года в районе Аэропорт на севере столицы будет открыт современный сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами.

На территории установят открытую сцену и обустроят фестивальную площадку. Кроме того, специалисты реконструируют детскую и спортивную площадки. Там установят игровой комплекс с круговыми качелями, горками и качелями-гнездами, а также ринг для игры в панна-футбол и воркаут площадку с навесом.