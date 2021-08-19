Около семи тысяч москвичей обратились за услугой перемены имени в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За семь месяцев 2021 года в столичные ЗАГСы обратились около семи тысяч граждан, желающих сменить фамилию, имя или отчество. При этом чаще всего москвичи меняли фамилию.

— Столичные ЗАГСы за первые семь месяцев 2021 года зарегистрировали около семи тысяч актовых записей о перемене имени. Граждане нередко обращаются в ЗАГСы для смены одновременно фамилии и имени, или имени и отчества. 87 процентов обратившихся за услугой изменили фамилию, более чем у 19 процентов поменялось имя, более чем у 17 процентов — отчество, — рассказала и. о. начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что в процентном соотношении показатели по регистрации перемены фамилии в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года остались на прежнем уровне.

Московские ЗАГСы назвали самый популярный для свадьбы возраст среди женихов и невест. За первые шесть месяцев 2021 года мужчины женились чаще всего в 30 лет, а женщины выходили замуж в 25.

Самой молодой парой за полгода стали 17-летние молодожены. Самой зрелой парой — 89-летний жених и 85-летняя невеста.