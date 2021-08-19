Почти 100 тысяч «квадратов» жилья введут в ТиНАО по итогу третьего квартала года

С начала года в Новой Москве ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилых помещений, а по итогу третьего квартала в районе введут 100 тысяч «квадратов» жилья. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в пресс-службе Департамента развития новых территорий города Москвы.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что спрос на жилье в Новой Москве высокий из-за хорошей цены и широкого выбора проектов. В частности, в районе повышается спрос на комфорт-класс и бизнес-класс. Так, свыше 70 покупателей жилья в ТиНАО являются москвичами.

Жидкин также рассказал, что в ТиНАО появляются новые рабочие места, из-за чего растет и налогооблагаемая база. Поступления в городской бюджет к концу 2023 года вырастут более чем в пять раз по сравнению с 2012 годом и составят не менее 90 миллиардов рублей, уточнил он.

— Сейчас основной вектор нашей градостроительной политики — создание полноценной городской среды. Кроме строительства жилья мы сконцентрированы на возведении социальных объектов, коммерческих площадей и создании рабочих мест, — отметил Владимир Жидкин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что комплексное развитие городских территорий приведет к появлению 100 тысяч новых рабочих мест в данных округах.

Также Бочкарев рассказал о вводе Ледового дворца в Ново-Переделкине в эксплуатацию. По его словам, общая площадь крытого катка составляет 13 тысяч квадратных метров.