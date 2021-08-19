Более 120 работ прислали на конкурс фотографий районных достопримечательностей столицы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 120 фотографий поступило на конкурс «Карта «Тройка»: новые достопримечательности Москвы». Победившая работа появится на проездных билетах столичного транспорта, а ее автор получит ценный приз и сертификат на 50 тысяч рублей — на покупку фототехники.

Кроме того, изображение также могут напечатать и на карте «Тройка», которая выйдет лимитированным тиражом в конце сентября.

Участники конкурса могут выбрать любую из 12 городских достопримечательностей, предложенных организаторами. Больше всего работ посвящены парку Северного речного вокзала, открывшемуся после реконструкции в сентябре прошлого года. На втором месте — экотропа, созданная в 2019-м на ВДНХ, а на третьем — Овчинниковская набережная, реконструированная в 2019 году.

Прием заявок на конкурс продлится до 23 августа включительно. После этого все снимки опубликуют на сайте проекта «Активный гражданин», где за них проголосуют москвичи с 30 августа по 20 сентября.

Организаторами конкурса выступили столичный департамент транспорта, проект «Активный гражданин», портал mos.ru и команда программы «Мой район». Все выбранные для конкурса парки и скверы благоустроены в рамках этой программы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фотоконкурс «Карта «Тройка»: новые достопримечательности Москвы» проводится второй раз подряд. В прошлом году его победителем стал Александр Любарский со снимком парка «Ходынское поле».