Совет астролога и влияние на судьбу: москвичи объяснили, почему меняют имена

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала года в столичные ЗАГСЫ обратилось около семи тысяч москвичей, которые хотели сменить фамилию, имя или отчество. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Чаще всего причины, побуждающие граждан сменить имя в официальных документах, остаются неизвестными. Однако некоторые заявители все же их называют.

Так, одна из обратившихся девушек решила поменять имя по совету астролога, которая пообещала ей, что новое имя принесет ей перемены к лучшему и скорое замужество. Спустя полтора года девушка вернула себе прежнее имя, так как ожидаемых перемен не произошло. Через полгода эта же девушка вновь обратилась к сотрудникам ЗАГСа, но уже с молодым человеком для подачи заявления о заключении брака.

Еще одна москвичка пожелала изменить свою фамилию на «Счастливая», обосновав это тем, что новая фамилия поможет ей обрести желаемое состояние.

Один из заявителей сменил фамилию в честь породы своей собаки. Также некоторые москвичи выбрали себе фамилии «Тигр», «Лев», «Рысь».Часто сменить фамилию горожан заставляет неблагозвучность или негативный смысл прежней.

В процедуре смены имени существуют ограничения. Например, законодательство запрещает запись имени, состоящего из цифр, буквенно-цифровых обозначений, символов, числительных и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержащего бранные слова, указания на титулы, ранги и должности.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько фамилии, полученные нами при рождении, влияют на жизнь человека и можно ли с их помощью изменить свою судьбу.