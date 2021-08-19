Более 4,5 тысячи объектов купили и арендовали у столицы с начала года

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С начала года у столицы купили и арендовали 4534 объекта городской недвижимости, что составляет свыше 85 процентов от общего числа реализованных в 2020 году объектов. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в настоящее время торги по реализации городского имущества проходят в электронном виде. Помещения и здания арендуют и покупают для бизнеса, торговли и квартир.

— За два квартала этого года от реализации городской недвижимости в бюджет поступило более 27 миллиардов рублей, которые столица направляет на строительство новых объектов и выполнение социальных программ, — пояснил Владимир Ефимов.

На торгах за шесть месяцев предлагалось продать 3966 объектов, и арендовать 313 объектов. При этом 201 помещение было арендовано по льготной ставке.

— Наибольшей популярностью у инвесторов в этом году пользовалось приобретение нежилых помещений без объявления цены, в этой категории конкуренция в первом полугодии достигла 27,4 участника на лот, — уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в первом полугодии 2020 года популярностью пользовалась аренда нестационарных торговых объектов у метрополитена. В данной области конкуренция составляла 12,1 человека на лот, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы. По его словам, в настоящее время специалисты приводят в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7 в Митино. Мэр уточнил, что в Щукино создают парк возле улицы Маршала Бирюзова, а также сквер у кинотеатра «Юность».