Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Новые проекты благоустройства будут реализовывать на северо-западе Москвы в рамках программы «Мой район». Об этом в четверг, 19 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время специалисты приводят в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7 в Митино. На территории проводят озеленение, устанавливают перголы, 500 новых светильников. Кроме того, в районе проложат экотропу, установят детские и спортивные площадки, продлят веломаршрут до Ландшафтного парка «Митино».

Для доступности станций «Волоколамская» и «Пенягино» Московского центрального кольца (МЦД-2) рабочие уже проложили новые дорожки в парке между улицей Генерала Белобородова и станцией «Пенягино».

Сергей Собянин рассказал, что в Строгино идет благоустройство скверов. В районе проложили пешие пути к метро и новому культурно-досуговому центру «Строгино». Кроме того, на территории обустроят пять зон для игр детей и площадки для отдыха.

— В районе Северное Тушино привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице, которая связывает жителей 3 и 5 микрорайонов со станцией метро «Сходненская». Здесь обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха, — добавил мэр.

По его словам, в районе Покровское-Стрешнево начали приводить в порядок сквер в районе театра танца «Гжель». Район озеленяют, организуют на его территории игровые комплексы, спортивную зону с воркаутом.

В Хорошево-Мневниках идет благоустройство сквера на улице Берзарина и пешеходных зон. Еще два проекта специалисты реализовывают в Щукино.

Сергей Собянин уточнил, что в Щукино создают парк возле улицы Маршала Бирюзова, а также сквер у кинотеатра «Юность». Кроме того, в районе начали организовывать единое пешеходное пространство. Оно станет связующим между станцией МЦК «Панфиловская» и станцией метро «Октябрьское Поле».

Также две пешеходные зоны обновят на юго-востоке Москвы в 2021 году. В 11-ом микрорайоне Марьино озеленят и благоустроят пять дворовых территорий, которые расположены на улицах Марьинский парк, Белореченская и Новомарьинская. На их территории появятся девять детских площадок, две спортивные площадки, зоны для отдыха, а также новые опоры освещения.

До этого Сергей Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем в Москве. С 2011 года в столице выявили порядка 32 тысяч самостроев, общая площадь которых составляет десять миллионов квадратных метров.