Сергей Собянин предупредил москвичей о непогоде в столице в ближайшие часы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей о неблагоприятной погоде, которая ожидается в городе в ближайшие часы. Об этом в среду, 18 августа, он написал на своей странице в соцсети Twitter.

— Гроза, дождь, град, шквалистый ветер до 25 метров в секунду — то, что нас ожидает в ближайшие часы. Пожалуйста, будьте осторожны. Берегите себя и детей! — написал глава города.

Гидрометцентр объявил в среду, 18 августа, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и Московской области до утра 19 августа. В это время столичный регион настигнут гроза, ливни и ветер. Период предупреждения действует в Москве с 16:00 среды и до 10:00 четверга. В области — с 14:00 18 августа и до 10:00 19-го числа.

В ГУ МЧС также предупредили о надвигающейся погодной угрозе. Из-за грозы в столице ведомство также распространило экстренное предупреждение.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что дожди в Москве будут кратковременными, однако заметными: «не просто смочит землю дождик». Самой большой интенсивности осадки достигнут 18 и 19 августа. В пятницу, 20 августа, дожди станут ослабевать.