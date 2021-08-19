Врач рассказала, как предотвратить развитие деменции

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Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова перечислила меры, которые следует принять в среднем возрасте, чтобы предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

По словам специалиста, половина факторов риска деменции остаются неизвестными. Установлено, что на развитие болезни влияют генетические, сосудистые и экологические причины. При этом изменение основных факторов риска позволяют предотвратить 40 процентов случаев развития в зависимости от возраста человека.

Врач отметила, что в среднем возрасте нужно уделить внимание профилактике снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека после 55 лет и в два раза увеличивает риск деменции.

Кроме того, важно улучшать качество сна, так как с его нарушением связаны около 15 процентов случаев болезни Альцгеймера. При достаточном количестве сна из организма человека выводятся патологические белки, которые, напротив, накапливаются при бессоннице.

Помимо этого, нужно заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. По словам профессора, это заболевание негативно влияет на сосуды, из-за чего риск деменции значительно увеличивается.

Боголепова уточнила, что также нельзя допускать увеличения содержания холестерина в крови.

— Если уровень холестерина выше 6,5 ммоль на литр, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается, — приводит слова врача «АиФ».

Кроме того, врач отметила, что пять процентов случаев деменции связаны с гипертонией, поэтому максимально важно снижать артериальное давление именно в среднем возрасте. По словам ученого, после 40 лет необходимо поддерживать верхнее систолическое давление ниже 130 миллиметров ртутного столба.

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