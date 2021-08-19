Сексолог объяснила желание женщин публиковать откровенные фото в Сети

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Стремление женщин публиковать в социальных сетях откровенные снимки никак не связано с проблемами в личной жизни. Об этом рассказала сексолог Юлия Варра.

Эксперт прокомментировала публикацию известной певицы Бритни Спирс в ее Instagram-аккаунте, когда она разместила фотографию топлес. Певица заявила, что таким образом хочет почувствовать себя более уверенной в период борьбы за выход из-под опеки отца.

— Я как инстаграмер знаю, что очень многие девушки хотели бы публиковать более откровенные фото, но не всем разрешается. Это такая «заводящая игра», чтобы чувствовать себя значимой, быть в центре внимания, — приводит слова сексолога ФАН.

Она отметила, что женщины, выкладывающие откровенные фото, необязательно имеют проблемы в личной жизни. По ее словам, вероятнее всего, такое стремление связано с оральной травмой в первый год жизни, из-за которой они до сих пор «не могут наесться, насосаться молока» — насытиться вниманием окружающих.

В июле Бритни Спирс удивила поклонников, опубликовав откровенный снимок. На фото, сделанном на улице, девушка позирует в расстегнутых коротких шортах голубого цвета, больше на певице одежды нет.