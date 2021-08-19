Доктор Комаровский объяснил, сколько белка в сутки нужно употреблять детям и взрослым

Фото: YouTube / Ходят слухи

Известный врач и ведущий Евгений Комаровский рассказал, какое количество белка в сутки нужно употреблять детям и взрослым.

— Если белка не хватает, то организм начинает его добывать из своих мышц. Этот расчет подходит для любого возраста. Мы должны получать 0,75–1 грамм белка на килограмм веса человека. Но любые физические нагрузки, занятия спортом повышают потребность в белке. Причем если у мужчины есть запас этой мышечной массы, то у детей ее нет. Надо следить за активными детьми: они должны поглощать в таком случае 1,2–2 грамма белка на килограмм веса в сутки. Важно, чтобы при физических нагрузках дефицита белка не было, — говорит доктор.

В число продуктов, богатых белком, входят молочные продукты, мясо, рыба, яйца, бобовые, соя. В грибах также есть много белка, но давать их в пищу детям не рекомендуется.

Если родители — принципиальные вегетарианцы, то они, по мнению доктора Комаровского, обязаны обеспечивать растущий организм ребенка необходимым количеством белка для правильного и гармоничного роста.

— Родители могут делать со своим организмом все что угодно. Человек не создан, чтобы не есть белок, который находится в животных продуктах. Ребенку тяжело обеспечить нужное количество белка на сое и бобовых. К тому же дети имеют высокие нагрузки и недополучают белок. Советуйтесь с докторами, — рекомендует врач.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно воспитывать детей и какова роль отца в жизни ребенка.