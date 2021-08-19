Гимнастки Аверины решили принять участие в чемпионате мира в Японии

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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали журналистам сами спортсменки.

Дина Аверина сообщила, что в настоящее время она с сестрой готовится к играм в Японии.

— Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится, — отметила Дина Аверина.

Ее сестра Арина Аверина поддержала такую идею, передает РИА Новости.

7 августа Дина Аверина оказалась в центре скандала. Она стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка израильтянка Ашрам дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.