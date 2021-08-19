Выставка-фестиваль о театре Екатерины II пройдет в музее «Царицыно»

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей-заповедник «Царицыно» представляет масштабную выставку-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященная становлению русского музыкального театра в XVIII веке.

Посетители увидят экспонаты из двадцати семи российских музеев: работы придворных театральных декораторов Екатерины II, оригинальные проекты известных театров эпохи, осветительные приборы и предметы театральных интерьеров, написанные рукой императрицы либретто опер, оригинальные и восстановленные театральные машины из коллекции Петра Айду, старинные музыкальные инструменты. Один из значимых экспонатов — подлинный костюм из гардероба князя Григория Потемкина, который в середине XIX века был передан в Мариинский театр и «прослужил» в качестве оперного реквизита до 1970-х годов.

Экспозиция поделена на несколько разделов: «Опера как политика», «Опера как иллюзия», «Опера как удовольствие», «Опера как воспитание», «Опера как страсть», «Опера как смерть», «Опера как дом». Зрители окажутся «за кулисами» театра Екатерины II, а в финале увидят VR-спектакль.

Для создания оперного VR-спектакля режиссеры Михаил Патласов и Илья Кухаренко взяли за основу исторические документы, письма и дневники Екатерины II. Посетителям представится уникальная возможность услышать фрагменты русских и итальянских опер XVIII века, исполненные солистами Большого театра по подлинным партитурам в аутентичной манере.

За музыкальную часть спектакля отвечают ансамбль Questa Musica и дирижер Филипп Чижевский. А главные роли исполнят Ингеборга Дапкунайте (Екатерина II) и Роман Шаляпин.

Публичная программа выставки-фестиваля включает более 40 образовательных мероприятий.

Выставка открыта с 19 сентября по 9 января 2022 года, сообщается на сайте музея.