Назван самый богатый человек в мире

Фото: twitter.com/JeffBezo

Бизнесмен Джефф Безос, основавший в свое время компанию Amazon, вновь возглавил список самых богатых людей на планете. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real-Time.

Так, состояние предпринимателя составляет в настоящее время 185,9 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга расположился президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. На его счету 175,8 миллиарда долларов.

Бронза в топе самых богатых людей мира досталась основателю Tesla Илону Маску. Его капитал оценивается в 180,5 миллиарда долларов.

Четвертое и пятое места между собой поделили создатель Microsoft Билл Гейтс и разработчик Facebook Марк Цукерберг соответственно.

До этого стало известно, что американская актриса Риз Уизерспун признана самой богатой актрисой мира. Об этом также сообщал Forbes.

Ее состояние, по оценкам издания, составляет около 400 миллионов долларов, или почти 30 миллиардов рублей. Продюсерская компания актрисы Hello Sunshine, которая в результате сделки с медиакомпанией Blackstone получила оценку в 900 миллионов долларов, принимала участие в проектах «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары», а также «Утреннее шоу».