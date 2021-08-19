Выставка «Природа или прогресс» откроется на «Винзаводе»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центр современного искусства «Винзавод» представляет выставку фотографа Саши Генциса «Природа или прогресс».

Посетители увидят около пятидесяти фотографий, которые будут тематически разнесены на два разных полюса выставочного пространства. С одной стороны зрители полюбуются захватывающими пейзажами, а, с другой, — заводскими помещениями промышленных гигантов. Наладить диалог между этими конфликтующими сторонами призваны пейзажи из серии «Индустриальная Исландия», в которой гармонично сочетаются красоты природного ландшафта с функциональностью конструкций геотермальных электростанций.

Также представлены фотоработы из серии «Управляемые небеса», где запечатлены интерьеры кабин воздушных судов, позволяющие увидеть скрытые от повседневного взгляда картины.

Выставка открыта с 20 августа по 3 сентября, сообщается на сайте «Винзавода».

Дарвиновский музей, в свою очередь, приглашает на VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Всего зритель увидит более 100 новых подводных фотографий, сделанных в разных морях и океанах, озерах и реках планеты.