Выставка «Природа или прогресс» откроется на «Винзаводе»
Центр современного искусства «Винзавод» представляет выставку фотографа Саши Генциса «Природа или прогресс».
Посетители увидят около пятидесяти фотографий, которые будут тематически разнесены на два разных полюса выставочного пространства. С одной стороны зрители полюбуются захватывающими пейзажами, а, с другой, — заводскими помещениями промышленных гигантов. Наладить диалог между этими конфликтующими сторонами призваны пейзажи из серии «Индустриальная Исландия», в которой гармонично сочетаются красоты природного ландшафта с функциональностью конструкций геотермальных электростанций.
Также представлены фотоработы из серии «Управляемые небеса», где запечатлены интерьеры кабин воздушных судов, позволяющие увидеть скрытые от повседневного взгляда картины.
Выставка открыта с 20 августа по 3 сентября, сообщается на сайте «Винзавода».
Дарвиновский музей, в свою очередь, приглашает на VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Всего зритель увидит более 100 новых подводных фотографий, сделанных в разных морях и океанах, озерах и реках планеты.