Зеленский назвал очередную причину для встречи с Путиным

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Решение вопроса об освобождении «украинских заключенных в России развивается медленно». Единственным выходом из этой ситуации могут стать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение выразил глава Украины Владимир Зеленский.

— На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, — цитирует политика издание «Украинская правда».

Политик добавил, что российская сторона «отделяет тех, кто находится в отдельных районах Донецкой и Луганской областей от тех украинцев, которые пребывают в Крыму».

Украина в свою очередь, по словам Зеленского, объединяет эти списки и заявляет, что вопрос обмена заключенными распространяется и на крымчан.

Украинский лидер также призвал всех глав государств, которые поддерживают Киев в вопросах Крыма, «давить» на Российскую Федерацию, передает телеканал 360.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».