Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях

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Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» провел опрос и выяснил, по каким причинам россияне переживают во время отпуска. Участниками опроса стали 1696 человек.

Чаще всего путешественники признавались, что испытывали страх из-за того, что им не хватит денег. Таким образом ответил 31 процент отпрашиваемых.

Второй по популярности причиной для отпускных переживаний оказалась возможная плохая погода — 15 процентов. Еще 14 процентов респондентов беспокоились об оставленном домашнем питомце.

Основным источником переживаний для девяти процентов путешественников стал риск опоздать на рейс. В число наиболее распространенных страхов отпускников вошло также разочарование отелем. Этим обеспокоены семь процентов респондентов. Столько же участников опроса признались, что боятся не успеть увидеть за время отпуска все интересные достопримечательности.

Волнения из-за того что они забудут или потеряют что-то ценное или важное, испытывают шесть процентов респондентов.

Кроме того, россияне испытывают страх из-за того, что за время отпуска накопится работа (четыре процента), не выключены все электроприборы (три процента), а также перспективы набрать лишние килограммы (три процента).

Еще один процент опрашиваемых волнуются из-за того, что их накроет джетлаг (синдром смены часового пояса — прим «ВМ») или акклиматизация.