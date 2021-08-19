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Современный ледовый дворец ЦСКА построят в Москве

Анастасия Волоснова

Спорт
Современный ледовый дворец ЦСКА построят в Москве
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с41 Карта всех событий

В Москве появится новый современный ледовый дворец ЦСКА. Объект возведут по адресу Ленинградский проспект, дом 39, строение 41.

Новый современный Ледовый дворец появится на месте старого здания, которое правительство Москвы примет в собственность города. Власти также получат четыре открытых теннисных корта, которые находятся возле объекта.

Комплекс безвозмездно передали по договору дарения. Объект отдал ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», который был прежним владельцем здания.

Церемонию закрытия ледовой арены провели в марте 2021 года после последнего матча. На торжество пришли ветераны, игроки и болельщики хоккейного клуба ЦСКА, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника в понедельник, 14 августа. По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все условия. День физкультурника отмечается в России и СССР с 1988 года.

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