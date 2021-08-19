Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки

Лала Манушакян

Общество
Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки
Фото: Рexels / Marco Antonio Victorino

Диетолог-психолог Евгения Рахманова объяснила, кому не стоит употреблять яблоки.

Она пояснила, что людям, которые страдают гастритом, язвой кишечника или желудка, лучше не включать в свой рацион такой кислый продукт. Из-за большого количества грубой клетчатки может развиться обострение этих заболеваний. Если есть яблоки на пустой желудок, они могут вызвать вздутие живота и раздражение слизистых.

Диетолог рассказала, чтобы избежать раздражения кишечника или желудка, яблоки стоит запекать в духовке, так как при высокой температуре плоды теряют часть кислот.

По словам специалиста, людям, страдающим диабетом, можно съедать одно яблоко в день. Желательно, чтобы яблоки были зеленые. Также стоит учитывать калорийность яблок. Зеленые яблоки отлично подойдут для худеющих, так как в 100 граммах содержится 35 килокалорий, а в красных яблоках преобладает фруктоза, из-за этого их калорийность составляет 47 ккал на 100 грамм.

Диетолог добавила, что зерна яблок не опасны для организма и содержат в себе йод, однако злоупотреблять поеданием косточек не стоит, передает Пятый канал.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, почему незрелые яблоки могут быть вредны для здоровья.

Читайте также:
яблокиболезниврачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте