Диетолог рассказала, кому нельзя есть яблоки

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Диетолог-психолог Евгения Рахманова объяснила, кому не стоит употреблять яблоки.

Она пояснила, что людям, которые страдают гастритом, язвой кишечника или желудка, лучше не включать в свой рацион такой кислый продукт. Из-за большого количества грубой клетчатки может развиться обострение этих заболеваний. Если есть яблоки на пустой желудок, они могут вызвать вздутие живота и раздражение слизистых.

Диетолог рассказала, чтобы избежать раздражения кишечника или желудка, яблоки стоит запекать в духовке, так как при высокой температуре плоды теряют часть кислот.

По словам специалиста, людям, страдающим диабетом, можно съедать одно яблоко в день. Желательно, чтобы яблоки были зеленые. Также стоит учитывать калорийность яблок. Зеленые яблоки отлично подойдут для худеющих, так как в 100 граммах содержится 35 килокалорий, а в красных яблоках преобладает фруктоза, из-за этого их калорийность составляет 47 ккал на 100 грамм.

Диетолог добавила, что зерна яблок не опасны для организма и содержат в себе йод, однако злоупотреблять поеданием косточек не стоит, передает Пятый канал.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, почему незрелые яблоки могут быть вредны для здоровья.