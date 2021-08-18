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Диетолог объяснила, можно ли есть неспелые яблоки

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Диетолог объяснила, можно ли есть неспелые яблоки
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Недозревшие яблоки не опасны для здоровья россиян, но их вкусовые качества достаточно занижены. Кроме того, они содержат меньше полезных веществ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

— В незрелых яблоках не будет достаточного количества витамина С. А все фрукты — это, прежде всего, источник витамина С. К тому же будет невкусно и недостаточно сладко. И там преобладают разные виды клетчатки. В незрелых плодах содержится лигнин — это такая незрелая клетчатка. В зрелом плоде больше другого вида пищевых волокон, — отметила собеседница «ВМ».

Ранее специалисты озвучили список продуктов, способных замедлить старение после 50 лет. В этом списке оказалось авокадо, богатое клетчаткой и жирами, которые полезны для сердца. Еще в данном фрукте содержится калий, витамины группы В, А, С, К и Е. Лосось, треска и сельдь тоже могут помочь выглядеть лучше после 50 лет. В наборе «омолаживающих» продуктов оказались черника, клубника, малина, ежевика, капуста, шпинат, оливковое масло, орехи и семена.

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