Диетологи перечислили замедляющие старение продукты

кадр из фильма «Век Адалин»

Диетологи, врачи по лечебному питанию и эксперты назвали продукты, которые замедляют старение после 50 лет.

Лаура Бурак, доктор медицинских наук, рассказала, что необходимой частью ее повседневной жизни является авокадо, богатое полезными для сердца жирами и клетчаткой, витаминами группы B, калием и витаминами A, C, E и K.

Мелисса Митри, доктор медицинских наук, тоже сообщила, что авокадо является надежным источником большинства витаминов, необходимых организму.

— Авокадо — обильный источник жиров, борющихся с воспалением, которые способствуют гладкости и сиянию кожи. Они богаты витамином А, который может помочь организму избавиться от омертвевших клеток кожи, — рассказала она.

Также некоторые виды рыбы с большим количеством омега-3 жирных кислот, такие как лосось, треска и сельдь, помогают остановить процесс старения. Кроме того, постоянная диета с жирными кислотами омега-3 может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Черника — ягода, богатая источником витаминов А и С, способная уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи и старению. Еще клубника, ежевика и малина богаты антиоксидантами и биологически активными соединениями, что делает их суперпродуктами для борьбы со старением.

Листовая зелень, такая как капуста или шпинат, тоже помогает замедлить старение у людей старше 50 лет. По словам диетолога Мари Рагглз, продукты, которые содержат высокий уровень питательных веществ и противовоспалительных соединений, замедляют старение, потому что эти соединения защищают клетки и ДНК.

Специалисты отметили, что оливковое масло состоит в основном из мононенасыщенной жирной кислоты и из-за этого является важной частью здорового питания с возрастом.

Орехи также являются хорошим дополнением к диете, благоприятной для борьбы со старением.

— Орехи и семена — это растительная пища, богатая полезными для сердца жирными кислотами омега-3 и витамином Е, которые могут быть полезны для восстановления кожи от повреждений с возрастом, — сказано в исследовании американских ученых.

Витамин Е помогает восстанавливать кожу, поддерживать ее эластичность и способствует общему здоровью с возрастом.Он уменьшает воспаление, улучшает функцию иммунной системы и метаболизм по мере того, как человек становится старше, сообщается в издании Еatthis.

Популярная телеведущая и врач Елена Малышева перечислила три продукта, продлевающих жизнь человека. Кисломолочные продукты, грецкие орехи и перепелиные яйца являются продуктами, способными продлить жизнь.