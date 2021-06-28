Малышева перечислила три продукта, продлевающих жизнь человека

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Кисломолочные продукты, грецкие орехи, а также перепелиные яйца являются продуктами, способными продлить жизнь. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева.

В перепелиных яйцах, по словам соведущего передачи Дмитрия Шубина, содержится холин, который способствует сохранению рассудка даже в пожилом возрасте. Кисломолочные продукты положительно влияют на иммунитет и пищеварительную систему благодаря содержанию полезных бактерий.

Долголетию может способствовать и употребление грецких орехов. Они богаты антиоксидантами, позволяющими замедлить старение клеток человеческого организма, рассказал специалист в эфире Первого канала.

Ранее диетолог сообщила, что после 40 лет для поддержания в тонусе фигуры, состояния волос и кожи, а также для минимизации рисков обострения заболеваний важно правильно питаться. Необходимо отказаться от фастфуда, продуктов, приготовленных промышленным способом, сахара и углеводов на ужин.