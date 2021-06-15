Диетолог назвала продукты, которые не стоит есть после 40 лет

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Для поддержания фигуры, состояния волос и кожи, а также для минимизации рисков обострения заболеваний важно правильно питаться. Особенно после 40 лет. Поэтому будет правильным отказаться от фаст-фуда, продуктов, приготовленных промышленным способом, сахара и углеводов на ужин. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, после 40 лет у человека идет замедление обмена веществ. Поэтому есть в объемах, как несколько лет назад, без повышения активности нельзя.

— Убирать нужно промышленные продукты. К ним же относится фаст-фуд. Нужно отказаться от добавленного сахара, на сколько это возможно. ВОЗ рекомендует максимум 50 грамм сахара в сутки, а лучше 25. А еще лучше ничего не добавлять, но при этом употреблять натуральный сахар, — сказала врач.

К натуральным сахарам относятся фрукты, сухофрукты, сушеные яблоки, пастила без сахара. По словам диетолога, в промышленных продуктах слишком много добавок. Например, соли. А это не приносит пользы организму.

— У человека в привычке переедать белка. Надо стараться сократить порцию. Женщинам больше, чем 100 грамм за раз, вообще не нужно есть. Кусок мяса можно даже меньше. Акцент стоит делать на овощи и фрукты, которые хорошо переносятся и нравятся, — добавила Дианова.

По ее словам, важно помнить, что качественные сложные углеводы организму все равно нужны. А вот после 40 лет с ужина углеводы лучше убирать. Вечером правильнее будет есть творог с овощами или фруктами, а также, например, прошедшее механическую обработку мясо – суфле, фарш.

— Можно везде добавить углеводы в течение дня, а из ужина убрать. Если после 40 ужин будет белково-овощной, то это уже про долголетие, — сказала врач.

Она добавила, что красное мясо стоит употреблять в пищу не более двух раз в неделю. Курица, рыба, индейка в рационе питания сохраняются.

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