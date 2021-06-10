Диетолог Круглова назвала самый вредный вид мороженого

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Самый вредный вид мороженого, регулярное употребление которого приведет к неизбежному набору веса, — это фруктовый лед. Врач-диетолог Надежда Круглова рассказала «Вечерней Москве» о том, что этот вид лакомства содержит наибольшее количество калорий.

Она отметила, что фруктовый лед не содержит жира, но все равно опасен, так как напоминает обыкновенную газировку, при этом гликемический индекс у него один из самых высоких.

— По сути, это мороженое является аналогом обычной сладкой газированной воды, в которой максимальное количество сахара. Углевод при поедании такой сладости мгновенно повышает уровень сахара в крови. Есть такой продукт я бы не рекомендовала, особенно детям и людям с аутоиммунными заболеваниями и сахарным диабетом, — резюмирует эксперт.

Напомним, что 10 июня отмечается Всемирный день мороженого.

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