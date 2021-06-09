Любители мороженого отмечают праздник

Сотрудник одной из крупнейших фабрик мороженого Анна Салихова обмакивает будущее эскимо в молочный шоколад. Такое сочетание — одно из любимых у московских покупателей, хотя компании предлагают сотни видов холодного лакомства / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Москва славится традициями производства холодного десерта. Его даже поставляют за рубеж.

Сегодня фантазия производителей позволяет создавать самые разные сорта и виды холодного десерта. Сортов мороженого на прилавках магазинов, в парковых павильонах и уличных киосках — превеликое множество. Сорбеты из манго, малины, сливочные со вкусом жвачки, новинки с облепихой, зеленым чаем, классика — с ванилью, карамелью и орехами — у покупателей обычно глаза разбегаются. «ВМ» решила посмотреть, как создается главное летнее лакомство.

Производители постоянно расширяют линейку выпускаемой продукции. Так, у одной из ведущих компаний появились новые вкусы для тех, кто не любит или не переносит лактозу. Красный апельсин и мюсли, десерт на кокосовом, овсяном или миндальном молоке — эксперименты со вкусами и ингредиентами продолжаются постоянно.

Производственная мощность этой одной из крупнейших фабрик по выпуску мороженого в Огородном проезде составляет 16,5 тысячи тонн в год, ассортиментная линейка превышает 200 сортов. Ежегодно фабрика выпускает более 20 новинок.

На линиях работают специальные машины. Розовые контейнеры заполняются любимыми многими десертами. Техник Ирина Дородных следит за тем, как трудится конвейер.

— У нас все без сбоев, — отмечает она.

В 2017 году фабрике, как одному из ведущих предприятий пищевой индустрии Москвы, внедряющему инновационные технологии производства и принимающему активное участие в передовом развитии пищевой индустрии города, присвоен статус промышленного комплекса. Год спустя была проведена технологическая модернизация, запущена новая производственная линия, открывшая возможности для дальнейшего расширения ассортимента. Как итог — коллекция вкусов ежегодно пополняется новыми образцами.

Москвичи, хоть и пробуют экзотику, больше верны классике. Видимо, здесь срабатывают привычки детства.

— Пломбир в вафельном стаканчике — лидер продаж не только в столице, но и по всей России. Это самое востребованное мороженое. Его догоняет «Лакомка» — пломбир со взбитой шоколадной глазурью, — говорит заместитель гендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

Она добавила, что врачи рекомендуют употреблять семь килограммов мороженого в год. В этом плане Москва — в лидерах, даже если сравнивать с азиатскими странами и тем же Китаем, где придумали этот холодный десерт. Российская столица поставляет лакомство в Китай, Корею, США, Чили и еще в десятки стран, где ценят нашу продукцию.

Впереди любителей сладкого ждет большой праздник. Так, 17–18 июля по давно сложившейся традиции в «Сокольниках» пройдет праздник мороженого, на котором представят множество разных видов всеми любимого лакомства. В рамках мероприятия для гостей пройдут конкурсы, мастер-классы и концерт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководитель аппарата мэра и правительства, глава департамента торговли и услуг города:

— Вкусовые предпочтения горожан фактически не меняются из года в год: большинство, а это 58 процентов москвичей, выбирают крем-брюле, пломбир, шоколадное и ванильное мороженое. С наступлением тепла горожане все чаще покупают это лакомство. Три четверти годовых продаж приходятся именно на лето. А это без малого — 200 тонн ежедневно.

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