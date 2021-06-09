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Диетолог Соломатина рассказала, какое мороженое самое полезное
Фото: Pixabay

Диетолог Соломатина рассказала, какое мороженое самое полезное

Юлия Курганова

Здоровье

Мороженое является одним из самых любимых, но не самых полезных лакомств из-за высокого содержания в нем сахара и жиров. Как выбрать наиболее щадящий вариант этого десерта, расскала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше. Внимательно ознакомившись с составом этого продукта, можно подобрать самый полезный вариант. По словам диетолога, лучше всего остановиться на сорбете.

— Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара, — сообщила Соломатина в интервью радио Sputnik.

Однако она отметила, что даже самым лучшим десертом нельзя злоупотреблять. Можно съедать не более одной порции мороженого в день. А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое полностью противопоказано.

Ранее сообщалось, что составлен список Е-добавок в продуктах, которых нужно избегать.

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