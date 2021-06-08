Специалисты перечислили Е-добавки в продуктах, которые нужно избегать

Фото: Алина Дюкова, «Вечерняя Москва»

Маргарин, паштеты, сухие завтраки и кондитерские изделия могут содержать опасные Е-добавки, которых нужно избегать в пище. Об этом сказано в исследовании сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Специалисты порекомендовали исключить Е230 бифенил и Е214 этилпарабен, они могут содержаться в маргарине и сладостях.

Диетолог Маргарита Макуха рассказала, что Е-добавки — это вещества, которые используются в приготовлении пищи для увеличения срока годности, нейтрализации окисления и достижения нужной консистенции или определенного вкуса.

По словам эксперта, условно добавки делят на три группы: условно-безвредные (обычно, экстракты растений и натуральных продуктов), условно-опасные (могут навредить при употреблении в большом количестве) и опасные добавки, которые негативно могут повлиять на организм.

— К ним относятся, например, Е230 бифенил, применяемый при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен, который зачастую содержится в мясных продуктах, паштетах, сырах, сухих завтраках, молочных десертах, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России, — сообщила Макуха.

По данным сервисов, корзина продуктов без искусственных добавок, в которую входят свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо говядины и птицы, рыба, орехи, крупы и зеленый чай, обойдется россиянину в 2959 рублей в неделю, передает РИА Новости.

Ранее эксперт рассказала о натуральной, но вредной пищевой добавке.

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