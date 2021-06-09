Врач рассказала, кому противопоказана минералка

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Несмотря на пользу натуральной минеральной воды для организма, для ее приема есть противопоказания. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Так, врач отметила, что минералку нежелательно пить беременным и кормящим женщинам, а также детям до 7-8 месяцев и тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Кроме того, Писарева предупредила, что минеральная вода несовместима с алкоголем. Этом сочетание приводит к несварению и расстройствам ЖКТ.

Нутрициолог порекомендовала пить минералку исключительно в лечебных целях.

По ее словам, лечебную, а не столовую воду, должен назначать врач, исходя из проблем в организме. Диетолог отметила, что вода может иметь мочегонный эффект или, напротив, содержать определенные необходимые человеку минеральные вещества.

— Конечно, есть в магазине столовая вода, которую можно просто купить, там есть тоже содержание минеральных веществ, но не в таких больших количествах, как, например, может быть в санатории. Ее можно пить, употреблять, но, конечно же, там есть рекомендации — написано, какая вода кому больше подходит, — приводит слова специалиста «Звезда».

Писарева отметила, что минеральную воду нужно держать в стекле, так как в этом случае сохраняются ее полезные свойства.

Ранее микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход рассказала, что пить исключительно минеральную воду в течение длительного времени не стоит, потому что со временем это может привести к нарушению водно-солевого обмена в организме.

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