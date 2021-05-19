Микробиолог объяснила, какими заболеваниями чревато злоупотребление минералкой

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Микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход рассказала, в каких случаях употребление минеральной воды может навредить организму.

По словам эксперта, выпивать 200 миллилитров минеральной воды в день полезно для организма.

— Все зависит от количества. 200 миллилитров воды, обогащенной магнием, будет полезно всем: и детям, и взрослым. Особенно если учесть, что мы не получаем магний в нужном количестве из питьевой воды, — объяснила Скороход.

Она подчеркнула, что пить исключительно минеральную воду в течение длительного времени точно не стоит, потому что со временем это может привести к серьезным заболеваниям.

— Из-за того что в минеральной воде содержатся растворенные соли, при ежедневном употреблении в больших количествах она может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме. Сначала это может выражаться появлением отеков, а в дальнейшем может осложниться и образованием песка или камней в почках, — предупредила эксперт журналистов РИА Новости.

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