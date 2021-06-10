«В сотни раз полезнее»: диетолог раскрыла рецепт безопасного для фигуры мороженого

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Самым вредным видом мороженого, которое содержит максимальное количество калорий и неизбежно приводит к набору веса при регулярном употреблении, является фруктовый лед. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Надежда Круглова.

Как газировка

По словам эксперта, несмотря на то что в таком варианте холодного десерта нет ни одного грамма жира, в отличие, например, от пломбира или эскимо, гликемический индекс у такого продукта один из самых высоких:

— По сути, это мороженое является аналогом обычной сладкой газированной воды, в которой максимальное количество сахара. Углевод при поедании такой сладости мгновенно повышает уровень сахара в крови. Есть такой продукт я бы не рекомендовала, особенно детям и людям с аутоиммунными заболеваниями и сахарным диабетом.

Здоровая замена

Андреева отметила, что аналог «фруктового сока» можно приготовить без использования сахара и с применением исключительно полезных продуктов.

— Такой десерт можно сделать из вкусных и низкокалорийных овощей и фруктов, — пояснила Андреева. — Если быть точным, то у нас должно получиться нечто похожее на сорбет, но только без сахарного сиропа и в сотни раз полезнее обычного рецепта.

Такое домашнее мороженое освежит, поднимет настроение, и, лакомясь им, можно будет не бояться поправиться:

— Конечно, меру нужно знать во всем. Переедать даже полезные продукты не стоит, так как калории в таком десерте, пусть и в минимальном количестве, но все же есть.

Рецепт

Для приготовления полезного и сочного мороженого понадобятся: яблочное пюре — 600 граммов, цедра одного лимона, шпинат — 100 граммов, киви — две штуки, морковь — одна штука, мята — три листочка, клубника — 100 граммов, одна чайная ложка свекольного сока и столовая ложка десятипроцентных сливок.

— В итоге у нас должен получиться трехцветный десерт: с оранжевой, зеленой и розовой расцветкой, — сказала Круглова.

Яблочное пюре необходимо смешать с цедрой лимона и разделить на три части. Для оранжевого слоя морковь необходимо измельчить на терке, взбить с листьями мяты и сливками в блендере, а затем добавить основу из яблочного пюре.

— Полученную массу нужно довести до однородной консистенции и выложить в одноразовый стаканчик, — продолжила специалист.

Чтобы приготовить зеленый слой будущего десерта, нужно измельчить шпинат и киви, а потом добавить к «замиксованным» продуктам основу из яблочного пюре. Полученную массу следует перелить в стаканчик к предыдущему слою.

Розовую прослойку, по словам эксперта, готовят по такой же схеме:

— Клубнику вместе с яблочным пюре пропускаем через блендер и добавляем свекольный сок. Полученный розовый крем переливаем к нашим оранжевым и зеленым массам. Десерт почти готов. Теперь нужно в каждый стаканчик воткнуть палочки для мороженого. В таком виде десерт отправляем в холодильник на три часа.

Готовый фруктово-овощной десерт, как заметила диетолог, понравится как взрослым, так и детям:

— Уникальность рецепта в том, что можно есть такой десерт и не поправляться, так как в нем минимальное количество калорий.

Собеседница «ВМ» добавила, что такой десерт можно употреблять во время диеты, пополняя тем самым запас полезных витаминов и микроэлементов, и не беспокоиться о том, что съеденное лакомство «осядет на талии и боках в виде целлюлита».

Читайте также: Диетолог назвала идеальный вечерний перекус