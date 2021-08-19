Это было местью: появились подробности жестокого убийства девушки 20-летней давности

Фото: МВД

Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Девушка, которую более 20 лет назад убили на западе Москвы, страдала синдромом Дауна. Ее тело до сих пор не нашли. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Преступление было совершено вечером 2 января 2001 года. Компания парней, среди которых на тот момент было трое несовершеннолетних, встретила девушку на улице и позвала ее с собой на территорию, расположенную рядом с торговым центром. Мужчины заманили девушку на стройку недалеко от Ярцевской улицы и изнасиловали ее. После этого они до смерти избили жертву и сбросили ее тело в колодец.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако недавно следователи смогли полностью восстановить картину дня убийства и выйти на след подозреваемых.

Задержанными оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет. В момент преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием токсичных веществ. «ВМ» также удалось узнать, что двое злоумышленников — братья.

Старший брат и младший брат

Ранее они уже сидели за разбой и кражу. Старший брат после случившегося попытался вести нормальную жизнь. Завел семью и работал грузчиком. О младшем брате почти ничего неизвестно. По данным «ВМ», в последнее время мужчина нигде не работал.

Фото: МВД

Их приятель также женился и работал сварщиком.

В среду, 18 августа, ГУ МВД по городу опубликовало видео допроса подозреваемых. На нем все трое признаются в содеянном.

— Нас было четыре человека. Подельники взяли девку и изнасиловали, — сказал один из подозреваемых, при этом не сумев назвать имя жертвы преступления.

Видео: МВД России по Москве

Еще один задержанный заявил, что преступление было местью по отношению к девушке.

— Ее наказали за то, что, когда я работал дворником, попросил ее не лазить в помойке. У меня там лежал пакет, — сказал он.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием». В ближайшее время всем троим изберут меру пресечения.