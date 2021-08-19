Это было местью: появились подробности жестокого убийства девушки 20-летней давности
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Девушка, которую более 20 лет назад убили на западе Москвы, страдала синдромом Дауна. Ее тело до сих пор не нашли. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 августа, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Преступление было совершено вечером 2 января 2001 года. Компания парней, среди которых на тот момент было трое несовершеннолетних, встретила девушку на улице и позвала ее с собой на территорию, расположенную рядом с торговым центром. Мужчины заманили девушку на стройку недалеко от Ярцевской улицы и изнасиловали ее. После этого они до смерти избили жертву и сбросили ее тело в колодец.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако недавно следователи смогли полностью восстановить картину дня убийства и выйти на след подозреваемых.
Задержанными оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 35 до 38 лет. В момент преступления они находились в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием токсичных веществ. «ВМ» также удалось узнать, что двое злоумышленников — братья.
Ранее они уже сидели за разбой и кражу. Старший брат после случившегося попытался вести нормальную жизнь. Завел семью и работал грузчиком. О младшем брате почти ничего неизвестно. По данным «ВМ», в последнее время мужчина нигде не работал.
Их приятель также женился и работал сварщиком.
В среду, 18 августа, ГУ МВД по городу опубликовало видео допроса подозреваемых. На нем все трое признаются в содеянном.
— Нас было четыре человека. Подельники взяли девку и изнасиловали, — сказал один из подозреваемых, при этом не сумев назвать имя жертвы преступления.
Еще один задержанный заявил, что преступление было местью по отношению к девушке.
— Ее наказали за то, что, когда я работал дворником, попросил ее не лазить в помойке. У меня там лежал пакет, — сказал он.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с изнасилованием». В ближайшее время всем троим изберут меру пресечения.