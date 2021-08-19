Международная федерация гимнастики осталась довольна судейством на Олимпиаде

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Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на прошедшей летней Олимпиаде в Токио.

Представители федерации отметили, что технический комитет тщательно проанализировал судейство на каждом из соревновательных этапов по художественной гимнастике.

По итогам анализа FIG пришел к выводу, что результаты соревнований на Играх являются справедливыми и беспристрастными.

— FIG установила строгие критерии объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой, — подытожили в организации.

7 августа Дина Аверина оказалась в центре скандала. Она стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка израильтянка Ашрам дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.