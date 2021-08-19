О результатах жеребьевки по распределению платной печатной площади

Фото: Пресс-служба Госдумы

18 августа 2021 года общероссийским печатным изданием газета «Москва Вечерняя» (№ 9 Перечня общероссийских государственных периодических печатных изданий, утв. Постановлением ЦИК РФ от 01.07.2021 № 13/109-8) проведена жеребьевка по распределению платной печатной площади в соответствии с частями 8 и 9 статьи 66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Жеребьевка проводилась с 15.00 часов до 16.00 часов в ЦИК России по адресу г. Москва, Большой Черкасский переулок, д. 9.

Согласно пункту 2.3. постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 4 августа 2021 г. № 36/291-8, в жеребьевке приняли участие политические партии, уполномоченные представители которых подали письменные заявки в редакцию газеты «Москва Вечерняя» до 15 августа 2021 года.

В редакцию газеты «Москва Вечерняя» поступили заявки от следующих партий:

— заявка Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 13 августа 2021 г.

— заявка Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» от 13 августа 2021 г.;

— заявка Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России от 13 августа 2021 г.;

По результатам жеребьевки подписан протокол, согласно которому:

— предвыборные агитационные материалы Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»будут опубликованы в газете «Москва Вечерняя» 01 сентября 2021 года на 12 полосе, объемом до 1 полосы и 15 сентября 2021 года на 12 полосе, объёмом до 0,5 полосы, в верхней части полосы;

— предвыборные агитационные материалы Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» будут опубликованы в газете «Москва Вечерняя» 01 сентября 2021 года на 7 полосе, объемом до 1 полосы и 15 сентября 2021 года на 12 полосе, объёмом до 0,5 полосы, в нижней части полосы;

— предвыборные агитационные материалы Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России будут опубликованы в газете «Москва Вечерняя» 07 сентября 2021 года на 6 полосе, объемом до 1 полосы и 16 сентября 2021 года на 6 полосе, объёмом до 0,5 полосы, в верхней части полосы.