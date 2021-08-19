Почти 2,7 миллиона человек принял аэропорт Домодедово в июле

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В июле 2021 года столичный аэропорт Домодедово обслужил около 2,7 миллиона пассажиров. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила его пресс-служба.

— Московский аэропорт Домодедово подвел итоги операционной деятельности в июле 2021 года. Пассажиропоток воздушной гавани составил 2,7 млн человек. Наибольший прирост трафика зафиксирован в Сочи, Симферополь, Калининград, Анапу и Геленджик — на 76 процентов больше по сравнению с 2019 годом, — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом на российские направления приходится 2,2 миллиона пассажиров, и это на 29 процентов больше, чем в июле 2019 года. В Симферополь, Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Геленджик и Калининград по-прежнему самый большой трафик — 891 тысяча человек. Отмечается, что это в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период допандемийного года.

Международными рейсами в аэропорту воспользовались 523 тысячи пассажиров. Пресс-служба Домодедова напоминает, что в этом сезоне перевозчики-партнеры аэропорта открыли несколько интересных туристических направлений — в Грецию, Болгарию, Хорватию и Шри-Ланку.

Россия заново откроет авиарейсы еще в три страны. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал о возобновлении с 27 августа авиарейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию.