Полиция проверяет сообщение о минировании грузовика возле Конгресса США

Фото: flickr/uscapitol

Правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании грузовика рядом с библиотекой Конгресса США. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает местная полиция.

— Идет активное расследование угрозы бомбы… Пожалуйста, продолжайте избегать зоны по периметру библиотеки Конгресса, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал РЕН ТВ / Новости

В настоящее время правоохранители эвакуируют людей из потенциально опасного места, передает РИА Новости.

До этого, 4 августа, неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании кабинета министров Украины.

Сообщается, что мужчина с гранатой зашел в здание правительства и заявил, что планирует ее взорвать. Примечательно, что в среду, 4 августа, в здании правительства должно было состояться заседание.