Полиция проверяет сообщение о минировании грузовика возле Конгресса США
Правоохранительные органы проверяют сообщение о минировании грузовика рядом с библиотекой Конгресса США. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает местная полиция.
— Идет активное расследование угрозы бомбы… Пожалуйста, продолжайте избегать зоны по периметру библиотеки Конгресса, — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители эвакуируют людей из потенциально опасного места, передает РИА Новости.
До этого, 4 августа, неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании кабинета министров Украины.
Сообщается, что мужчина с гранатой зашел в здание правительства и заявил, что планирует ее взорвать. Примечательно, что в среду, 4 августа, в здании правительства должно было состояться заседание.