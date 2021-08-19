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В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования

Михаил Алимов

Город
В Москве показали квартиры, которые смогут выиграть участники электронного голосования
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Власти столицы показали одну из квартир, которую смогут выиграть участники электронного голосования на выборах в Госдуму РФ. Планировку и внутренний двор дома, где находится квартира, продемонстрировали в эфире телеканала «Москва 24» в четверг, 19 августа.

Розыгрыш квартир состоится в рамках программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе». Жилплощадь для победителей находится в новых домах, построенных в ЖК разных районов столицы. Отмечается, что во всех квартирах будет чистовая отделка.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
3/5
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
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Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

У участников голосования в Москве есть шанс выиграть одну из 20 квартир и 100 машин, передает агентство городских новостей «Москва».

Победителей объявят на сайте розыгрыша или в эфире телеканала.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Машины и квартиры — это не все бонусы, доступные голосующим. Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленные у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее.

С момента запуска электронного голосования на выборы в Госдуму РФ жители столицы подали более 750 тысяч заявок на участие в нем. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы и руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

В России число желающих проголосовать дистанционно уже приблизилось к миллиону человек. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

До этого ЦИК России утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму.

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