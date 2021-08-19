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Неизвестный внес в банкомат в Москве фальшивые купюры на 203 тысячи рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестный внес в банкомат в Москве фальшивые купюры на 203 тысячи рублей
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Большая Андроньевская улица, 8 Карта всех событий

В Москве неизвестный внес в банкомат крупную сумму фальшивых денег. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел 16 августа в отделении банка на улице Большая Андроньевская. Злоумышленник «вбросил» в банкомат 203 купюры номиналом в тысячу рублей, тем самым пополнив свой банковский счет. В тот же день в подмосковном Реутове он снял 153 тысячи рублей уже в другом банкомате.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Еще один инцидент с поддельными деньгами произошел в Москве в июне этого года. Ранее судимый 41-летний москвич приобрел более 80 поддельных пятитысячных купюр. После он искал в Сети продавцов мобильных телефонов и расплачивался с ними липовыми деньгами.

Стражи порядка выяснили, что мужчина причастен не менее чем к пяти преступным эпизодам. Материальный ущерб превысил 300 тысяч рублей.

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