Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Безруков посетил женскую исправительную колонию в Кинешме

Виктория Сикерина

Общество
Безруков посетил женскую исправительную колонию в Кинешме
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский артист Сергей Безруков был замечен в женской исправительной колонии № 3 в Ивановской области в городе Кинешма. Об этом стало известно в четверг, 19 августа.

Для актера заключенные подготовили концертную программу: женщины танцевали и даже пели композиции из репертуара самого Безрукова.

После артист рассказал о тонкостях актерской профессии и творческих планах. В конце встречи Сергей Безруков исполнил песни Владимира Высоцкого.

Заместитель начальника УФСИН Александр Елизаров поблагодарил актера за визит, а также вручил памятное благодарственное письмо, пишут Nation news.

— Ваш талант воспитывает в людях доброту, приобщает к прекрасному и придает заряд бодрости, оптимизма и душевных сил, — подытожил Александр Елизаров.

Отметим, что недавно Сергей Безруков снова стал папой. Супруга Анна Матисон подарила ему сына Василия. После этого артист поделился радостной новостью со своими поклонниками в социальных сетях. Он отметил, что воспитывать троих детей гораздо проще, чем одного. В ответ подписчики поздравили Сергея Безрукова и пожелали крепкого здоровья малышу.

Читайте также:
Ивановская областьСергей Безруковисправительные колонии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Все мнения
О проекте