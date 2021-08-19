Безруков посетил женскую исправительную колонию в Кинешме

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский артист Сергей Безруков был замечен в женской исправительной колонии № 3 в Ивановской области в городе Кинешма. Об этом стало известно в четверг, 19 августа.

Для актера заключенные подготовили концертную программу: женщины танцевали и даже пели композиции из репертуара самого Безрукова.

После артист рассказал о тонкостях актерской профессии и творческих планах. В конце встречи Сергей Безруков исполнил песни Владимира Высоцкого.

Заместитель начальника УФСИН Александр Елизаров поблагодарил актера за визит, а также вручил памятное благодарственное письмо, пишут Nation news.

— Ваш талант воспитывает в людях доброту, приобщает к прекрасному и придает заряд бодрости, оптимизма и душевных сил, — подытожил Александр Елизаров.

Отметим, что недавно Сергей Безруков снова стал папой. Супруга Анна Матисон подарила ему сына Василия. После этого артист поделился радостной новостью со своими поклонниками в социальных сетях. Он отметил, что воспитывать троих детей гораздо проще, чем одного. В ответ подписчики поздравили Сергея Безрукова и пожелали крепкого здоровья малышу.