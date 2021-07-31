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«Какие милые»: Безруков показал фото жены с новорожденным сыном на руках

Юлия Курганова

Общество
«Какие милые»: Безруков показал фото жены с новорожденным сыном на руках
Фото: Вечерняя Москва

Актер и руководитель Губернского театра Сергей Безруков недавно стал снова отцом. У артиста и его супруги, режиссера Анны Матисон, теперь трое детей — дочка и два сына, младший из которых родился 24 июля. Знаменитость поделился в микроблоге Instagram трогательным снимком жены с новорожденным, признавшись, что с тремя детьми справляться легче, чем с одним.

—Наша мамочка. Моя Анечка! Вот уже неделя прошла, как в нашей жизни появился Васенька. С третьим ребенком, конечно, уже проще. С первым было тяжелее. Сейчас уже привыкли! Но это все многодетные семьи отмечают. Правда? — подписал фото супруги с наследником на руках Безруков.

Поклонники актера умилились семейным кадром и написали множество теплых слов.

«Очень приятно видеть настоящую, натуральную, женственную девушку. Ваша супруга — пример современным девушкам»; «С каким теплом написано. Как же это приятно читать. Счастья вам всем»; «Крепкого-крепкого здоровья, счастья, добра, мира и всех земных благ вам!»; «Какие милые», — оставили комментарии фолловеры.

В недавнем интервью актер признался, что сильно переживал из-за отсутствия детей в первом браке с актрисой Ириной Безруковой. Их союз просуществовал пятнадцать лет, но артистка так и не смогла подарить мужу ребенка. После развода артист почти сразу женился на новой избраннице Анне Матисон, которая родила ему уже троих детей. В планах у звездной пары через год взять ребенка из детского дома.

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