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Дизельное топливо разлилось на проезжую часть после аварии на юге Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Дизельное топливо разлилось на проезжую часть после аварии на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект АндроповаКарта всех событий

На юге столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 августа, сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, инцидент произошел на проспекте Андропова в районе владения № 21А. Столкнулись КамАЗ и легковушка. Уточняется, что пострадавших нет. Произошел разлив дизельного топлива — его площадь составила около 50 квадратных метров. Информация о затруднении движения не поступало.

Недавно сообщалось о еще одном ДТП с грузовиком, закончившемся печальнее. В результате аварии с участием трех автомобилей в Новосибирской области погибли четыре человека. Инцидент произошел на 1433-м километре дороги Р254. Водитель грузовика Scania не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry, после чего легковушка столкнулась с грузовиком Mercedes.

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