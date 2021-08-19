Суд вынес приговор мужчине, напавшему на полицейских в Москве

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Суд приговорил Микаила Мархиева (Сайд-Мухаммада Джумаева) к пяти годам колонии общего режима за нападение на полицейских в столице. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает пресс-служба Управления СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 23 января 2021 в районе Пушкинской площади в центре столицы. Мужчина нанес руками и ногами множественные удары сотрудникам ОМОН и полицейскому. После чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников МВД России местонахождение фигуранта было установлено, и он был задержан на территории Псковской области, — говорится в сообщении пресс-службы.

Мархиев полностью признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу — мужчина отправится в колонию сроком на пять лет.

В июле сообщалось, что мужчина напал на полицейских, пришедших к нему с обыском в Москве. Сотрудники полиции пришли к мужчине в квартиру с постановлением суда. Им нужно было провести обыск. В ответ на требование силовиков пустить их мужчина напал на них и избил. Следствие ходатайствует об его аресте. По данному факту возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.