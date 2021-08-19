Названы подмосковные округа, где выявили наибольшее число случаев коронавируса

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Больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией по Московской области зафиксировали в пяти городах. В Балашихе обнаружили 116 зараженных, в Красногорске — 63, в Пушкине — 63, в Мытищах — 54 и в Подольске — 49. Об этом сообщил местный оперштаб в четверг, 19 августа.

Также в ведомстве отметили, что в Люберцах выявили 44 случая, в Химках — 35, в Наро-Фоминске — 33, в Одинцове — 27, в Дмитрове — 25, в Коломне — 22, в Чехове — 20, в Серпухове, Раменском и Рузе — по 19, в Богородском — 18, в Истре — 17, в Электростали и Домодедове — по 15.

Помимо этого, в Реутове, Можайском и Орехово-Зуеве зафиксировали по 13 зараженных, в Жуковском — 12, в Котельниках, Дзержинском и Сергиево-Посадском округе — по девять, в Талдоме — восемь.

В Лотошине, Озерах и Зарайске было выявлено по одному случаю заражения COVID-19. Ни одного заболевшего не обнаружили в Звездном городке, Молодежном, Рошале, Шаховской, Красноармейске, Бронницах, Власихе и Серебряных Прудах, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 949 случаев заражения коронавирусом.