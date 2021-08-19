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Мальчик пострадал при падении стройматериала на коляску на юго-востоке Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Мальчик пострадал при падении стройматериала на коляску на юго-востоке Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, 1-я улица Машиностроения Карта всех событий

В столице маленький мальчик пострадал в результате падения на его коляску металлического предмета с крыши. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел возле кафе на 1-й Машиностроительной улице. На крыше заведения проходил ремонт. Металлический предмет с высоты упал на коляску и задел мальчика — ребенок получил травмы. Его тут же доставили в больницу.

— Прокуратура проводит проверку, — резюмирует Нефедова.

В июне «ВМ» сообщала о другом случае с ребенком, закончившимся трагичнее. В подмосковном Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветка дерева. От полученных травм ребенок умер на месте. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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